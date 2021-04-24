نيمار مطلوب للمشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

كشف مدرب منتخب البرازيل الأولمبي، أندري جاردين، بأنه يريد ضم نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين. وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار تُوج بلقب النسخة الاخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على ألمانيا بركلات الترجيح، وسجل نيمار الركلة الحاسمة في المباراة النهائية. وقال مدرب البرازيل: «كوننا نريد مشاركة اقوى منتخب ممكن، يُعتبر نيمار من الركائز الاساسية. بيد ان أي مشاركة لنيمار تحتاج الى موافقة سان جرمان».

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