إبراهيموفيتش باقٍ مع ميلان حتى بعد الـ 40 عاماً

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

أعلن ميلان، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي إبراهيموفيتش الذي سيبلغ 40 عاماً في أكتوبر المقبل، لمدة عام وتحديداً حتى 2022، أي أنه سيتخطى الـ41 عاماً بنهاية عقده الجديد.

وأفاد النادي اللومباردي في بيان «بعدما سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع روسونيري، سيتابع المهاجم السويدي ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل أيضاً». وكان إيبرا لعب لميلان بين 2010 و2012، وحقق معه لقب الدوري للمرة الـ18 والأخيرة، وأسهم في عودته بقوة الموسم الجاري إلى المنافسة. واستعاد إبراهيموفيتش بريقه في ميلانو، حيث بات أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفاً في 17 مباراة، علماً أنه غاب لفترات عدة بسبب الإصابة وفيروس كورونا.

كما تمكن في فبراير 2021 من تخطي حاجز الـ500 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عنها.

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