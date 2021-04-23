بالفيديو: كلب يخترق سباق ألعاب القوى.. ويحرج بولت بزمن قياسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب اخترق سباقاً رسمياً للتتابع ضمن منافسات ألعاب القوى للمدارس الثانوية في ولاية يوتا الأمريكية، نال تشجيعاً أكثر من العداءات المشاركات في الحدث في مشهد طريف.

وقال موقع روسيا اليوم إن "الكلب الذي يدعى هولي تمكن من الهرب من أصحابه ليخترق سباق تتابع 4x200 متر، وركض داخل المضمار لمطاردة البطلة الأميركية غرايسي لاني التي كانت تتصدر المتسابقين".

وأضاف: "قطع الكلب هولي آخر 100 متر في السباق بزمن 10.5 ثانية، وهو ما يوازي الرقم القياسي العالمي لأسطورة ألعاب القوى المعتزل، العداء الجامايكي يوسين بولت".

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