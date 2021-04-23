رئيس ريال مدريد بيريس يسخر من مدرب ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

علق رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريس بسخرية على حديث سابق لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، حين وصف ملعب ريال مدريد المؤقت حاليا " دي ستيفانو" بأنه "ملعب تدريب"، مستغربا أن تجرى عليه مباريات رسمية. وكان ذلك قبل مواجهة الذهاب بين الفريقين في ربع نهائي أبطال أوروبا.

ورد بيريس على كلوب خلال اللقاء الصحافي الذي أجراه أول من أمس ونقلته صحيفة "أس"، وتحدث فيه عن مواضيع عديدة، حيث قال لكلوب: على هذا الملعب هزمناك 3-1 مرتين في كييف وفي دي ستيفانو.

وأشار بيريس إلى أن هذه التعليقات لا يجب أن تقال من الأساس. وكان كلوب قد واجه انتقادات عديدة بسبب تعليقه هذا، وهو ما دفعه إلى الاعتذار عنه قبل مواجهة الإياب. يذكر أن ريال مدريد واجه ليفربول في نهائي الابطال 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف وهزمه 3-1، ثم كرر النتيجة نفسها على ملعب دي ستيفانو في ذهاب ربع النهائي هذا الموسم، وكانت تلك النتيجة حاسمة في تأهله، كون الفريقين تعادلا سلبا في الإياب بملعب أنفيلد معقل ليفربول.

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