حالة «كورونا» تثير القلق في مسيرة «الشعلة الأولمبية»

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، أمس، عن أول إصابة بفيروس كورونا خلال تتابع الشعلة الأولمبية في اليابان، حيث تواصل الجائحة عرقلة الاستعدادات للحدث الرياضي الضخم.

وقال المنظمون إن الحالة مقلقة، وهي لرجل في الثلاثينات من عمره شارك في سباق التتابع بجزيرة شيكوكو، ثبتت إصابته، من دون تحديد دوره أو هويته.

وتعهدوا بالعمل مع السلطات الطبية «لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنظيم تتابع آمن للشعلة»، بينما من المرتقب انطلاق الألعاب، التي تأجلت عاماً في 2020، في 23 يوليو المقبل، وهذه هي الحالة الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خلال الشعلة الأولمبية.

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