بالفيديو: هدف "غريب" يكبّد الأهلي الهزيمة الأولى.. والشناوي على طريق نوير

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خسر الأهلي للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الحالي بسقوطه، أمس الأربعاء، أمام ضيفه سموحة في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 للبطولة، بعد مجريات دراماتيكية حسمت النتيجة للفائز في الوقت القاتل.

وتأتي الهزيمة بعد أيام من فوز الأهلي على غريمه الزمالك 2-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة وشهدت غياب 10 لاعبين عن صفوفه لأسباب مختلفة.

الاهلي 1 × 2 سموحه | اهداف اللقاء كامله#الاهلي pic.twitter.com/xYf2Zyr7iy — Mahmoud Gamal (@Mahmoud59734016) April 21, 2021

وكان سموحة البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 بواسطة محمود عبد الحليم إثر جملة تكتيكية في عمق المنطقة الأهلاوية، وعادل الأهلي النتيجة بواسطة حسين الشحات في الدقيقة 33 من كرة استلمها في مواجهة الحارس ووضعها فوقه في الشباك.

وفي غمرة بحث الأهلي عن الفوز استغل سموحة اندفاع خصمه وخروج الحارس العائد من الإصابة بفيروس كورونا محمد الشناوي، وخطف هدف الفوز عبر النجم حسام حسن في الدقيقة 90+3.

وتجمد رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن المتصدر الزمالك.

المفارقة أن هدف فوز سموحة الذي تلقاه مرمى الشناوي يذكّر الجماهير بالطريقة التي كان يتلقى فيها الحارس الألماني مانويل نوير أهدافاً نتيجة خروجه من مرماه وآخرها هدف كوريا الجنوبية بمرمى منتخب ألمانيا في مونديال روسيا 2018.

يذكر أن الشناوي ونوير جمعتهما لحظات كروية وأجواء إيجابية خلال مشاركة الأهلي في مونديال الأندية الأخير الذي شهد تألق الحارس المصري الدولي، ونال فيها إشادة من نوير في المباراة التي جمعت الأهلي وبايرن ميونيخ وانتهت لمصلحة الأخير بهدفين، فضلاً عن قيادته الأهلي للفوز بالمركز الثالث في البطولة العالمية.

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