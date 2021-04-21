أندية إنجلترا الستة تتعرض لخسائر مالية في يومين بسبب "دوري السوبر"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذا الصن" البريطانية عن أن أندية إنجلترا الستة التي كانت مشاركة في تأسيس الدوري السوبر الأوروبي، وهي مان سيتي ومان يونايتد وليفربول وتشلسي وتوتنهام وأرسنال خسرت في يومين فقط قبل إعلان انسحابها من المشروع، ما يناهز 10 ملايين يورو، بجانب خسائر أخرى متوقعة، وكذلك عقوبات قد تطالها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن هذه الخسائر هي في قيمة أسهمها في الأسواق المالية، وأنها معرضة للنزول أكثر. وأشارت إلى أن القيمة السوقية لهذه الاندية مهمة جدا خلال مفاوضاتها على حقوق البث والتسويق والامور التجارية، وتراجعها خلال اليومين الماضيين ضربة لطموحاتها، رغم أنها ليست بالكبيرة. وقالت إن الخطر الاكبر سيكون الجزاءات المالية نتيجة إعلان انسحابها من المشروع الذي يشرف عليه ويموله عملاق البنوك الاميركية "جي بي مورغان". وأشارت إلى أن تفاصيل العقود الأولية غير معروفة، لكنها لن تخلو من جزاءات.

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