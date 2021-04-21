انتصار الصحف البريطانية بعد انسحاب الأندية من دوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

انتصرت الصحف البريطانية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الأندية الستة الكبرى في إنجلترا قرارها بالانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" الأيام الماضية بأنها "حرب كرة القدم الأهلية" والتي انتهت بعد أن شعر أصحاب الأندية الغنية بالخزي من الجماهير واللاعبين والسياسيين. وجاء عنوان الصحيفة "هزيمة الجشع".

وذكرت صحيفة " ذى آى " السقوط بأنه "هدف عكسي".

وذكرت صحيفة الميرور: "حركة إجرامية ضد المشجعين".

وقامت "ذا صن" بمحاكاة هتافات الجماهير في مباريات كرة القدم بكلمات " فى صحتكم ! فى صحتكم ! فى صحتكم " في صفحتها الأولى واصفة التغيير من القلب النابع من الأندية بأنه "انتصار عظيم لجماهير كرة القدم".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" إن مالكي الأندية " ارتجفت ركبهم بشدة ".

وأبرزت الشعور الموحد خلال الأيام القليلة الماضية، وأضافت الصحيفة :" انسحب فريقا تشيلسي ومانشستر سيتي من دوري السوبر الأوروبي بعد أن قام المالكون بالمستحيل من خلال توحيد اللاعبين والمدربين والملوك والعالم كله، ضد جشعهم".

وأبقت صحف أخرى على الأمر الواقع بشأن الأخبار، حيث علقت صحيفتا "ذا ديلي إكسبريس" و"ذا تايمز" ببساطة بالقول : "انهيار دوري السوبر الأوروبي".

وكانت معظم الصحف قد أشارت فقط لانسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي واستقالة إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد بدلا من الإشارة لانحساب الأندية الست بسبب المواعيد النهائية لإصدار الصحف.

وأعلنت بقية الأندية، بما في ذلك أرسنال وتوتنهام وليفربول انسحابها من دوري السوبر الأوروبي بعدما نشرت الصحف الإنجليزية.

ومع ذلك، قامت الصحف بتحديث المواضيع الخاصة بهذا الأمر على مواقعها الإلكترونية بعد الإعلان.

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