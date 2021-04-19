الزمالك كان يخطط لحفلة "بيتزا" حال فوزه على الأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع اليوم السابع المصري عن خطة لاعبي نادي الزمالك التي كانوا قد وضعوها قبل مباراة القمة أمام غريمهم الأهلي في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري، أمس الأحد، ولكن الخسارة 1-2 أفسدت برنامج الاحتفالية.

وأفاد الموقع بأن "عمال غرف ملابس الزمالك اضطروا إلى إعادة أطباق البيتزا إلى الحافلة التى تقل الفريق، وكانوا قد اصطحبوها قبل المباراة إلى غرف ملابس اللاعبين للاحتفال بها حال الفوز في قمة الدوري على الأهلي".

وشهدت المباراة أفضلية أهلاوية أداء ونتيجة، إذ تقدم المهاجم محمد شريف بهدف السبق في الدقيقة (22)، وعادل قائد الزمالك النتيجة شيكابالا (30)، قبل أن يعود شريف لتسجيل هدف الفوز (34).

وبقي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة (حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 وخسر في اثنتين)، بينما أصبح رصيد الأهلي 30 نقطة من 12 مباراة (حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في 3).

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