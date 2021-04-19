أهداف مباراة الأهلي والزمالك.. والمعلق المصري: "يا نهار أبيض"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تنافس الأهلي والزمالك على تسجيل الأهداف الجميلة في القمة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري، الأحد، والتي انتهت لمصلحة "الشياطين الحمر" في سيناريو مشابه لآخر مواجهة جمعتهما في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالنتيجة نفسها وتتويج "المارد الأحمر" باللقب القاري.

وتفاعل المعلق المصري على قناة "أون سببورت" مدحت شلبي مع الأهداف الثلاثة على طريقته الخاصة بالقول: "يا نهار أبيض".

أهداف الشوط الاول الاهلى والزمالك 2-1 pic.twitter.com/SBhFaxAexD — مباريات اليوم (@Koraonc) April 18, 2021

وتقدم الأهلي بهدف محمد شريف في الدقيقة (22) بعد تمريرة عميقة ساحرة من أيمن أشرف استلمها بذكاء وسدد الكرة في زاوية الحارس محمود جنش.

ورد قائد الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" بهدف التعادل من مهارة فردية خالصة في (30) في هدف طبق الأصل للذي أحرزه في الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا حين استلم الكرة من الجناح الأيمن وراوغ مدافعي الاهلي وأطلق كرة صعبة لا يقو على ردها الحارس علي لطفي.

وعاد شريف للظهور مجدداً بهدف صاروخي مستغلا تمريرة خاطئة من صانع ألعاب الزمالك أوباما محرزاً هدفاً ساحراً من خارج المنطقة (34).

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