بايرن ميونيخ يلتزم الصمت أمام القرار المفاجئ للمدرب فليك

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

التزم نادي بايرن ميونيخ الصمت عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، أمس، حيال إعلان مدربه هانزي فليك عن رغبته في الرحيل، ومطالبته بفسخ عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

ورفض فليك الخوض في التفاصيل، لكن تردد أن القرار يرجع إلى خلافه مع عضو مجلس الإدارة والمسؤول الرياضي، حسن صالح حميديتش.

ولم ينقل الموقع الرسمي لبايرن تصريحات فليك عقب الفوز على ملعب فولفسبورغ 3-‏2، أول من أمس، والاقتراب خطوة جديدة من اللقب التاسع على التوالي في (البوندسليغا)، ولم يتم بث تسجيل للمؤتمر الصحافي للمباراة أو ردود فعل مسؤولي النادي.

وينبغي على إدارة بايرن ميونيخ اتخاذ القرار بشأن حسم طلب فليك بالرحيل في نهاية الموسم، وتحريره من عقده الممتد حتى 2023.

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