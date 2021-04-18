المغربي حكيم زياش يهدي الكرة العربية إنجازاً تاريخياً في كأس إنجلترا

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "إس" الإسبانية، عن نجاح المغربي حكيم زياش، في كتابة فصل جديد للكرة العربية في سجلات مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، عقب تسجيله لهدف الفوز لحساب فريقه تشيلسي في مرمى منافسه مانشستر سيتي، في مباراة أقيمت أمس على استاد ويمبلي لحساب الدور نصف النهائي.

وقالت الصحيفة إن "زياش صاحب هدف الفوز لفريقه تشيلسي، هو أول لاعب عربي يسجل في نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا، منذ الجزائري عامر بوعزة في نسخة 2007، حين سجل بوعزة الهدف الوحيد لفريق واتفورد في شباك مانشستر يونايتد، في لقاء انتهى بفوز "الشياطين الحمر" بنتيجة "4-1"، قبل أن يكملوا المشوار نحو حصد اللقب بالفوز في النهائي على تشيلسي بهدف دون رد".

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