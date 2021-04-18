بالفيديو: ميسي يخرج عن طوره أمام الحكم في نهائي كأس إسبانيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طوره، أمس السبت، وانفعل على الحكم خوان مارتينيز مونويرا، خلال مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي انتهت بفوز البارسا 4-صفر وتتويجه باللقب للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة.

وكان ميسي الذي سجل هدفين في اللقاء قد تعرض إلى ضربة قوية في البطن لدى اصطدامه بلاعب بلباو في الدقيقة 35 ليفترش الأرض طويلاً حتى تم إسعافه قبل أن يقف ويعترض على قرار الحكم بعدم إعطاء الخصم بطاقة صفراء.

لقطة سقوط الاسطورة ميسي كـــــاملة : pic.twitter.com/6IJBOt5IvW — GOALS (@QWEA0S) April 17, 2021

ميسي غااااااااااااااااااااااااضب على قرار الحكم pic.twitter.com/WLoi5GB4z6 — GOALS (@QWEA0S) April 17, 2021

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