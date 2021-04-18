المشجعون يعودون إلى الملاعب الإيطالية مايو المقبل

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

سيتم السماح لما يصل إلى 1000 متفرج بحضور المباريات المقامة في الهواء الطلق، اعتباراً من الأول من مايو المقبل، عندما تخفف إيطاليا من الحظر المفروض على المشجعين في الملاعب بالمناطق الأقل تضرراً بفيروس «كورونا».

وقالت الحكومة الإيطالية، أول من أمس، إنه سيسمح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في «المناطق الصفراء» الإيطالية. وهذا يعني أيضاً أنه يمكن للجماهير حضور دورة روما الألف نقطة للماسترز في الفترة بين التاسع و16 مايو. ومنحت السلطات الضوء الأخضر الأسبوع الحالي لما يصل إلى 17 ألف مشجع لحضور المباريات الأربع المقررة في كأس أوروبا الصيف المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، بينها مباريات المنتخب الوطني الثلاث في دور المجموعات. وكانت إيطاليا أغلقت ملاعبها أمام الجماهير منذ أكتوبر الماضي.

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