تعرف إلى حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت تكليف الحكم محمود البنا بإدارة مباراة الاهلي والزمالك المقرر لها مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت أن طاقم التحكيم لمباراة الأهلي والزمالك يتكون من محمود البنا "حكم ساحة" ومحمود ابو الرجال "مساعد حكم" وأحمد توفيق طلب "مساعد حكم" ومحمد معروف "حكم رابع" ومحمد عادل "حكم فيديو" ومحمود عاشور "حكم مساعد فيديو".

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