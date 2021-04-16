زيدان يصدم الجمهور بصورة عجيبة.. وردة فعل غريبة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صدم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الجماهير العالمية بردة فعله الغريبة أثناء اشتباك لاعبه البرازيلي كاسيميرو ومدافع ليفربول روبرتسون خلال مباراة الفريقين، الأربعاء الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أسفر عن التعادل السلبي في آنفيلد وتأهل الفريق الملكي مستفيدا من فوزه ذهابا 3-1.

وركزت صحيفة "ذا صن" البريطانية على صورة زيدان التي ظهر فيها بابتسامة عريضة على الرغم من حالة توتر الأجواء بعد التدخل العنيف من كاسيميرو، والذي كاد خلاله أن يطرد من المباراة نتيجة التهور في الاندفاع، حتى أن لاعبو ليفربول الاحتياطيين والمدرب الألماني يورغن كلوب هبوا من مقاعدهم غاضبين للوقوف في وجه كاسيميرو وتوبيخه على التحامه القوي، ولكن زيدان بقي واقفاً ضحاحكاً!.

ويعتبر زيدان من المدربين الهادئين على المنطقة الفنية ولا ينفعل حتى في أسوأ حالات فريقه داخل الميدان، ويعالج أخطاء فريقه بروية وعقل ودهاء دون أن يتملكه الغضب، كما يراه مراقبون أحد أفضل المدربين في الإدارة الذهنية للاعبين قبل وأثناء المباريات.

وتمكن "زيزو" في الفترة غضون أسبوع من حسم مواقف حاسمة في بطولتين، عندما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول والفوز بالكلاسيكو بالتغلب على غريمه برشلونة 2-1.

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