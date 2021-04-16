آخر تطورات إصابات لاعبي ريال مدريد.. غيابات بالجملة قبل مواجهة خيتافي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يعاني نادي ريال مدريد غيابات بالجملة في صفوفه قبل مباراة خيتافي، الأحد، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ سيغيب ستة لاعبين بارزين عن الفريق في المواجهة المهمة.

وكشف موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني بأن الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال واصل التدرب بمفرده قبل يومين من مواجهة خيتافي، فيما الثلاثي المُهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ولاعب الوسط الألماني توني كروس، إلى جانب الأوروغوياني فيد فالفيردي، تدربوا بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي تعرضوا لها في مباراة ليفربول الأربعاء الماضي.

وأوضح أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران المُصاب بكورونا، قام بعمل مسحة لتحديد موقفه من التواجد أمام خيتافي، وواصل الغياب عن التدريبات، كما غاب قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس للسبب نفسه، أما لوكاس فاسكيز سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة بالرباط خلال الكلاسيكو.

وإلى جانب كل الإصابات المدريدية فإن الريال سيفتقد جهود لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو إثر طرده في الجولة الماضية أمام برشلونة (2-1 للريال)، إلى جانب المدافع الفذ ناتشو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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