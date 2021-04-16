مهاجم أرسنال أوباميانغ يكشف إصابته بمرض خطير

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف قناص فريق أرسنال الانجليزي، الغابوني بيير إيرمريك أوباميانغ عن السبب الذي جعله يغيب أخيرا عن فريقه في المسابقات المحلية والأوروبية. وذكرت قناة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن أوباميانغ كشف إصابته بمرض المالاريا الخطير، وأنه يتعالج حاليا منه. وقال أوباميانغ: أنا حاليا في فترة تعافي، ولك يوم يمر هو أفضل من سابقه، أشكر الأطباء على الكشف عن المرض في بدايته، وعلى رعايتهم لي". وجاءت رسالة أوباميانغ على حسابه في "إنستغرام"، حيث حظي بتعاطف واسع من قبل زملائه، ومن الجمهور بشكل عام.

وقال إنه أصيب بفيروس المالاري خلال سفره الأخير للمشاركة مع منتخب بلاده الغابون في تصفيات كأس أمم إفريقيا قبل أسابيع. وسرعان ما شعر بآلام وبوضع غير طبيعي ما جعله ينتقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج، ولا يعرف بعد موعد عودته إلى الملاعب.

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