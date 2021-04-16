مسلحون يقتحمون منزل نجم إنجليزي ويسرقونه أمام أنظار زوجته وولده

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نجم فريق مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا سابقا، ولاعب فريق روما الإيطالي حاليا، كريس سمولينغ، عاشا وقتا عصيبا اليوم برفقة عائلته، حين تعرض منزله للاقتحام من قبل عصابة مسلحة في منطقة أبيا أنتيكا في وسط العاصمة الإيطالية روما، حيث كان نائما برفقة زوجته ونجله الصغير (عامين).

وقالت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام إيطالية أن المسلحين الثلاثة فاجأوا سمولينغ وهو نائم، واقتادوه لفتح خزانته الخاصة، وتسليمهم كل مقتنياته الثمينة، بينها ساعة روليكس ومجوهرات له ولزوجته وأشياء عديدة.

ولم يتعرض سموليغ لأي ضرب، لكن تم اقتياده بعنف وقوة، وتم ترهيب زوجته وولده، حيث تابعا المشهد حتى هروب المسلحين. ومباشرة بعد ذلك، اتصل سمولينغ بالشرطة وتم فتح تحقيق في الواقعة، وحصل على تضامن كبير، من قبل ناديه ومن المسؤولين في روما. ولم يخض سمولينغ مباراة الإياب أمس في الدوري الأوروبي أمام أياكس، وظل بمنزله للتعافي من إصابة. وسبق للعديد من النجوم أن تعرضوا للسرقة مرارا، آخرهم رئيس نادي روما، باولو فونسيكا الذي فقد مقتنيات تقدر بـ100 ألف يورو في نوفمبر الماضي على يد اللصوص.

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