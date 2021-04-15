الإطاحة بليفربول تهدي ريال مدريد مبلغا ماليا كبيرا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن إطاحة ريال مدريد بفريق ليفربول في ربع النهائي، وبلوغه نصف نهائي دوري الأبطال، يقربه من حصد مبلغ مالي كبير جدا في موسم صعب بدون حضور جماهيري.

وقالت الصحيفة إن النادي الملكي، وبخلاف التوقعات في بداية الموسم بالنسبة لعائدات دوري الأبطال، فقد اختلفت الحسابات الآن، وتشير التقديرات إلى مبلغ قد يفوق الـ100 مليون يورو في الخروج من نصف النهائي، أو يتعداه بكثير في حال الذهاب بعيدا وتحقيق اللقب. يذكر أن برشلونة حقق الموسم الماضي 119 مليون يورو رغم إقصائه من نصف النهائي.

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