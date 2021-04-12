بالفيديو: وفاة لاعب كرة قدم داخل الملعب.. وإغماء أصدقائه من الصدمة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لقي لاعب فريق الشباب البيضاوي رضا الساقي حتفه داخل الملعب خلال مباراة لكرة القدم في دوري "الهواة" المغربي، في وقت أصيب عدد من زملاءه بحالات إغماء من شدة الصدمة.

وأفادت صحيفة "صباح أكادير" المغربية بأن اللاعب رضا الساقي تعرض للإصابة خلال اصطدامه مع أحد لاعبي فريق الحسنية، وبعد برهة من الوقت لم يتمكن اللاعب التنفس، فاكتشف الجهاز الطبي الذي تدخل لإسعافه بأن اللاعب بلع لسانه، ولم يتمكنوا لاحقاً من إنقاذه إذ وافته المنية على أرضية الملعب قبل نقله إلى سيارة الإسعاف ومن ثم المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للاعب، وأظهر زملاءه يجهشون بالبكاء في مشهد كئيب غطى على كل من في الملعب.

وقالت الصحيفة إن المغرب شهدت مشاهد مماثلة حين توفي يوسف بلخوجة لاعب الوداد البضاوي، وجواد أقدار لاعب حسنية أكادير وعادل التكرادي لاعب أولمبيك خريبكة.

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