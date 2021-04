بالفيديو: "الملاكمة الشقراء" تدخل الحلبة متحدية وتخرج بعين واحدة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملاكمة الأسترالية إيباني بريغديس بعد النزال العنيف الذي جمعها مع البريطانية شانون كورتيناي على لقب بطولة العالم "دبليو بي إيه".

ويظهر الفيديو بريغديس الملقبة بـ"المفجرة الشقراء" بعين منتفخة بقوة بسبب الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها وأدت إلى خسارتها السبت الماضي بإجماع الحكام في الوزن الخفيف.

ونشرت بريغديس على حسابها الرسمي في "تويتر" صوراً لها برفقة البطلة البريطانية بعد النزال وسط أجواء من الروح الرياضية العالية، وعلّقت البطلة الأسترالية قائلة: "سأبتعد عن الأزياء بضعة أيام.. يا لها من حرب.. الدم الشجاعة والقلب".

No modelling for a few days 🤣😜



What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ