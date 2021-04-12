لجنة الحكام الإسبانية تحسم الجدل حول ضربة جزاء برشلونة غير المحتسبة أمام ريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أفاد الحساب الرسمي لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية في "تويتر" بأن لجنة الحكام الإسبانية أيّدت الحكم خيسوس خيل مانزانو، في قراره بعدم احتساب ضربة جزاء لبرشلونة في الدقائق الأخيرة من مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، السبت الماضي، في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت مدريدية 2-1، وسط انتقادات حادة لطاقم التحكيم.

وقالت اليوم الإثنين: "لجنة الحكام دعمت قرار مانزانو، في عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة".

وكان لاعب برشلونة الدنماركي، مارتين برايثوايت، قد تعرض للإعاقة من مدافع ريال مدريد الفرنسي فيرلاند ميندي داخل منطقة الجزاء، في وقت رفض فيه الحكم جيل مانزانو العودة للحالة عبر تقنية الفيديو "الفار".

وخرج الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بتصريحات حادة ضد طاقم التحكيم بقيادة مانزانو، وقال لوسائل الإعلام الإسبانية، ومنها "أس": "إن ركلة الجزاء كانت واضحة للغاية، مرة أخرى علينا أن نقبل قرارات التحكيم ونصمت!"، مضيفاً: "لقد احتسب الحكم أربع دقائق إضافية، بينما أخذ في الشوط الثاني ثلاث دقائق لتصليح جهاز التواصل الخاص به، فكيف يكون الوقت بدل الضائع بعدها أربع دقائق فقط؟"، متسائلاً: "لا أعرف لماذا توجد تقنية الفيديو في إسبانيا؟".

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