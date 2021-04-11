بالصور: ملاحظات مدرب برشلونة الغاضبة على حكم الكلاسيكو.. "الفيديو مفقود"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة حكم مباراة "الكلاسيكو" التي خسرها أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مشدداً على أن البارسا استحق ركلة جزاء في نهاية المباراة لمصلحة الدنماركي مارتين برايثوايت عندما تعرض للإعاقة من الفرنسي فيرلاند ميندي داخل منطقة الجزاء في وقت رفض فيه الحكم جيل مانزانو العودة للحالة عبر تقنية الفيديو "الفار".

وقال كومان في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، ومنها "أس": "إن ركلة الجزاء كانت واضحة للغاية، مرة أخرى علينا أن نقبل قرارات التحكيم ونصمت!"، مضيفاً: "لقد احتسب الحكم أربع دقائق إضافية، بينما أخذ في الشوط الثاني ثلاث دقائق لتصليح جهاز التواصل الخاص به، فكيف يكون الوقت بدل الضائع بعدها أربع دقائق فقط؟".

وأكمل المدرب الهولندي: "لا أعرف لماذا توجد تقنية الفيديو في إسبانيا؟".

ولم يكتفِ كومان بهذا التصريح، فبعد المباراة أيضاً كتب عبر حسابه في "تويتر": "كانت لنا اليد العليا خلال المباراة، وحصلنا على الفرصة لتحقيق نتيجة أفضل، لكن لسوء الحظ في النهاية خسرنا بوجود قرارات خاطئة من الحكم وتقنية الفيديو".

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