بالفيديو: هدف "لا يصدق" تم احتسابه زوراً وبهتاناً

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف لم يصدقوا أن الحكم احتسبه خلال مباراة في الدوري الأوزبكي لكرة القدم جمعت فريقي ماشال مبارك وضيفه كوكاند 1912.

"Машъал" - "Қўқон-1912" 0:1

Гол: Мўмин Мелиев



Ўзбекистон Суперлигасида мана шундай голлар урилмоқда 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂😂😂@championatasia pic.twitter.com/IuElNOlMRG — Championat.asia (@championatasia) April 9, 2021

قصة الهدف "غير الطبيعي" بدأت عندما انسل لاعب كوكاند من الطرف الأيمن وراوغ لاعباً ثم سدد الكرة بيد الحارس لتتابع طريقها نحو طرف القائم قبل أن تدخل المرمى من الشباك الخارجية التي يبدو أن خللاً أصابها قبل اللقاء، مما دفع المتفاعلين مع الهدف لاعتباره زوراً وبهتاناً.

واعترض لاعبو وحارس ماشال على الهدف وطالبوا الحكم باحتساب ركلة ركنية، غير أنه أصر على موقفه باحتساب الهدف، خصوصاً أن تقنية الفيديو "الفار" غير مستخدمة في الدوري الأوزبكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news