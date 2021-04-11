النصر السعودي يتعاقد مع مدرب جديد قبل أيام من انطلاق «الآسيوية»

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

أعلن نادي النصر السعودي، أول من أمس، في بيان صحافي، تعاقده مع المدرب البرازيلي، مانو مينيز، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل أيام من انطلاق مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يشارك في المجموعة الرابعة التي يستضيفها على أرضه.

وسبق لمانو مينيز تدريب المنتخب البرازيلي، وأندية كورينثيانز، وفلامينجو، وبالميراس، وكروزيرو، وحقق معها عدداً من البطولات.

وتم تعيين مانو مينيز مدرباً لمنتخب البرازيل في 24 يوليو 2010، خلفاً للمدرب دونغا، لكن تمت إقالته في نوفمبر 2012 لسوء المستوى. وجاء تعيين مانو مينيز بعد خسارة النصر 2/‏‏3 أمام ضمك، أول من أمس، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news