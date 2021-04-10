8 مدن من أصل 12 تتعهد باستقبال جماهير كأس أوروبا

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، أن ثماني من 12 مدينة مضيفة لكأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، تعهّدت باستقبالوزان Àأ.ف.بل الجماهير بانتظار قرار ميونيخ، روما، بلباو ودبلن.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان، أن المدن الأربع المتبقية «لديها حتى 19 أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد»، إذ قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.

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