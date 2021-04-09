إيقاف الحكم الروماني بعد تصرفه الغريب مع هالاند في ممر اللاعبين

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكر موقع "سبورت بايبل" البريطاني أنه تم إيقاف الحكم المساعد أوكتافيان سوفري الذي طلب توقيع اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند في ممر اللاعبين في مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.

وقال الموقع اليوم الجمعة: "إن لجنة الحكام في الاتحاد الروماني لكرة القدم عاقبت الحكم الذي لن يكون مسؤولا عن أي مباراة في جولة المباريات نهاية هذا الأسبوع، وهي الجولة الأخيرة مباريات الجزء الأول للموسم"، حيث ينقسم دوري الدرجة الأولى في رومانيا إلى مجموعتين بعد المباراة الـ30.

وإلى جانب الإيقاف المحلي، انتقد رئيس حكام الاتحاد الأوروبي روبرتو روسيتي سلوك حكم الراية في تلك المباراة، وقال إنه من غير المقبول ومن المهين طلب التوقيعات من اللاعبين.

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