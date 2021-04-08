شكوى جديدة ضد حمد الله تصدم النصر السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مدافع فريق الفيصلي السعودي لكرة القدم وليد الأحمد تقدم بخطاب إلى إدارة ناديه يطلب فيه تقديم شكوى رسمية ضد مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله.

ووفقاً لصحيفة الرياضية أن الأحمد طلب تقديم الشكوى نتيجة ما قام به اللاعب المغربي من إساءة في اللقاء الأخير الذي جمع بين الناديين في نصف النهائي من مسابقة الكأس، والذي خسره النصر بهدف نظيف. وأوضحت: "إدارة الفيصلي سترفع اليوم الشكوى إلى الاتحاد السعودي ضد اللاعب المغربي حمد لله وستُرفق معها خطاب اللاعب". وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي قررت إيقاف حمد الله 15 يوماً، بشكل مؤقت، على خلفية ما بدر منه في المباراة، لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

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