تونس تحقق في التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم

المصدر: تونس ■ أ.ف.ب

فُتحت في تونس تحقيقات، وتمّ تعليق عمليات المراهنة من باريس، إثر تواتر شكوك حول نتيجة مباريات في الدوري التونسي، وعلقت الهيئة الوطنية للرهان الرياضي في فرنسا، أول من أمس، عمليات المراهنة على مباراة ستجمع اتحاد بن قردان بنظيره الملعب، ولم تقدم الهيئة أسباب اتخاذ القرار المعلن في موقعها على الإنترنت. وكان الاتحاد التونسي أكد، في بيان سابق، أنه بعد «شبهة التلاعب بنتيجة مقابلة الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي ببن قردان، تقرر إحالة هذا الملف للجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما يتعين».

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