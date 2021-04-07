الهلال السعودي يفاوض اسماً رناناً في عالم التدريب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية بأن نادي الهلال السعودي يفاوض مدرب بروسيا دورتموند السابق لوسيان فافر من أجل قيادة الفريق خلفاً للروماني رازفان لوتشيسكو المقال من منصبه في 15 فبراير الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ يشرف البرازيلي روجيريو ميكالي حاليا على الفريق لحين التعاقد مع مدرب كبير.

وقالت الصحيفة الثلاثاء: "بعد إقالته من تدريب بوروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي، يجد فافر (63 عاماً) اهتماما من قبل الهلال السعودي"، مشيرة إلى أن "الهلال مستعد لمنح المدرب السويسري فرصة ذهبية للتواجد في منطقة الخليج، ومبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو كراتب سنوي".

يذكر أن النصر السعودي تواصل مع فافر قبل سنوات من أجل الإشراف على تدريب فريقه.

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