محمد صلاح أمام ريال مدريد.. رقم قياسي وأزمة جديدة مع ماني

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح لاعب ليفربول الإنجليزي وهداف الفريق محمد صلاح، في حفظ ماء وجه فريقه عندما حل ضيفاً على ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح ريال مدريد، ليبقي على أمال الفريق في مباراة العودة.

محمد صلاح واصل تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي في مختلف البطولات، حيث أصبح اللاعب عقب الهدف الذي أحرزه في ريال مدريد الإسباني خامس لاعب في تاريخ ليفربول يستطيع أن يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، حيث سبقه في ذلك كلاً من، روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد.

ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 26 في 43 مباراة خاضها بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب وإياب دور الـ16.

ومن جانب أخر تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر غضب محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 85 بعدما رفض اللاعب السنغالي ساديو ماني، التمرير لمحمد صلاح، وكانت زاوية التمرير سانحة لتضيع فرصة هدف للفريق الإنجليزي، وهو ما جعل صلاح يشوح بيده في وجه اللاعب وتداول جمهور ليفربول اللقطة لتظهر مرة أخرى بوادر أزمة جديدة ومتكررة بين اللاعبين.

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