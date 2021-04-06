النصر السعودي يدرس الإطاحة بجميع محترفيه

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم تدرس الإطاحة بجميع اللاعبين المحترفين بالفريق، وذلك بعد خروج الفريق من الموسم الحالي بدون تحقيق أي لقب.

وخرج النصر مبكرا من المنافسة على لقب الدوري السعودي ، كما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة صفر / 1 أمام الفيصلي في الدور قبل النهائي، وتنتظره منافسات قوية بعد أيام في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر لقب الموسم الماضي في الدور قبل النهائي.

وأوضحت صحيفة" عكاظ" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بدأ بالتشاور مع الأعضاء الذهبيين في النادي للاستغناء عن الأجانب وعلى رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط وضم عناصر جديدة سيكون الأوزبكي مشاريبوف لاعب الفريق المعار لشباب الأهلي الإماراتي على رأسهم.

وتابعت أن هناك اتجاه أيضا لإقالة حسين عبدالغني من منصبه كمدير تنفيذي للفريق، وذلك بعد الأزمات العديدة التي حدثت مؤخرا في الفريق، وعلى رأسها سفر الثنائي المغربي (حمد الله وأمرابط) للمغرب قبل أيام من مباراة قبل نهائي الكأس، رغم تأكيدات مسلي آل معمر السابقة على استمرار عبدالغني في منصبه.

في نفس السياق، أشارت "عكاظ" إلى أن النصر بدأ البحث عن مدرب ينتمي للمدرسة اللاتينية بعدما رفض الروماني أولاريو كوزمين قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

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