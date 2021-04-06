زيدان يتحدّى كلوب.. ذكرى راموس وصلاح

المصدر: نيقوسيا - أ.ف.ب

بعد ثلاث سنوات من المباراة النهائية الملحمية لعام 2018، عندما أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث توالياً في المسابقة القارية العريقة على حساب ليفربول الانجليزي، يلتقي مدربا الفريقين، الفرنسي زين الدين زيدان والألماني يورغن كلوب، اليوم، في مدريد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في فصل ثانٍ تفوح منه رائحة الثأر.

ذكريات نهائي 2018 لاتزال حاضرة بقوة: الكرة الأكروباتية المذهلة للويلزي غاريث بيل التي سجل منها الهدف الثاني، الخطآن الفادحان لحارس مرمى الـ«ريدز» السابق الالماني لوريس كاريوس، التدخل القوي للمدافع سيرخيو راموس على محمد صلاح الذي أدى إلى إصابة الدولي المصري وعدم استكماله المباراة، الحضور الباهت جداً للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الابتسامة العريضة لزيدان، الوجه الكئيب لكلوب.

مرت ثلاث سنوات منذ آخر مرة تصافح فيها المدربان اللذان يعتبران بين أفضل المدربين في العالم حالياً، بعد صافرة النهاية. في غضون ذلك، توقف «زيزو» عن التدريب لمدة تسعة أشهر في الفترة بين مايو 2018 ومارس 2019، ثم عاد إلى تدريب النادي الملكي دون أن يحقق النجاح نفسه الذي حققه خلال فترته الأولى على دكة الميرينغي. في المقابل، حوّل كلوب ليفربول من مجرد منافس بسيط إلى عملاق أوروبي: منذ خيبة الأمل هذه في 26 مايو 2018 في كييف، فاز الفني الألماني بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2019، بالاضافة الى لقب الدوري الإنجليزي في عام 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news