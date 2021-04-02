بالفيديو: أغرب وأسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغرب وأسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق بوتافوغو بعد تدخله المتهور أمام خصمه في فريق تريزي في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

الملفت في الحالة أن الطرد جاء بعد صافرة البداية بـ 12 ثانية فقط، مما يجعلها بطاقة تاريخية.

Ka.... kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

واختلف المتابعون على قرار الحكم فمنهم من اعتبر تدخل اللاعب متهوراً ويستحق بطاقة حمراء مباشرة فيما استغرب الطرف الآخر القرار مشددين على أن المباراة في بدايتها وكان يجب التعامل بروح القانون على اعتبار أن اللاعب لم يقصد الإيذاء وكان الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء.

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