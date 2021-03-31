إصابة لاعبين في بولندا بفيروس كورونا قبل لقاء إنجلترا

المصدر: وارسو - د.ب.

قال الاتحاد البولندي لكرة القدم، في بيان صحافي أمس، إن الفحوص كشفت إصابة اثنين من لاعبي المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، قبل المواجهة المقررة أمام إنجلترا اليوم، ضمن تصفيات مونديال 2022. وأوضح الاتحاد أن الفحوص كشفت إصابة كريتشوفياك، لاعب لوكوموتيف موسكو، وبياتكوسكي، لاعب راكوف البولندي. ويفتقد المنتخب البولندي أيضا جهود نجمه ليفاندوفسكي، الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة، خلال مباراة أندورا الأحد الماضي. ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة في التصفيات برصيد ست نقاط، يليه منتخبا بولندا والمجر، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news