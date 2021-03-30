محمد صلاح.. رقم قياسي وشارة الكابتن مع منتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بعدما أحرز هدفين في مباراة المنتخب المصري ضد منتخب جزر القمر، ليسهم في فوز الفراعنة برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، اعتلى به صدارة مجموعته، بعدما كان قد ضمن التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتعادل مع منتخب كينيا.

ونجح محمد صلاح في الارتقاء إلى وصافة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في مختلف البطولات، بعدما هز شباك جزر القمر بهدفين، أمس، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022.

ورفع النجم المصري محمد صلاح رصيده مع منتخب مصر إلى 43 هدفاً، وتخطى رقم الراحل حسن الشاذلي صاحب الـ43 هدفاً، وصعد إلى المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب عبر التاريخ، ويبحث الآن عن انجاز جديد، وهو الوصول إلى القمة، التي يعتليها الهداف التاريخي حسام حسن برصيد 69 هدفاً، حيث بات صلاح على بعد 26 هدفاً من متصدر القائمة.

وشهدت المباراة قيادة النجم محمد صلاح للمنتخب المصري، وارتداء شارة «الكابتن» لأول مرة، وذلك بعدما خرج عمرو السولية، واشترك طارق حامد في المباراة، فذهب السولية لمنح الشارة لمحمد الننى، إلا أن الأخير تنازل عنها، وطلب منحها لمحمد صلاح.

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