بشرى سارة.. انجلترا تجرّب عودة الجماهير في نصف نهائي كأس الاتحاد

المصدر: وكالات

قال وزير الثقافة الانجليزي أوليفر داودن، الإثنين، إن الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم وبطولة العالم للسنوكر ستُستخدم كفعاليات تجريبية لعودة المشجعين الى الملاعب مع تخفيف قيود فيروس كورونا في إنجلترا.

ودخلت البلاد المرحلة الثانية من خارطة الطريق لرفع قيود الحجر الصحي تدريجياً بفضل حملة التطعيم الناجحة إلى حد كبير.

ويُسمح الآن باستئناف الرياضات الشعبية في الهواء الطلق، لكن التخفيف الإضافي للقيود يعتمد على استمرار نجاح إطلاق حملة اللقاحات ومعدلات الإصابة.

وستكون إحدى مباراتي الدور نصف نهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بملعب ويمبلي في أبريل المقبل من بين عدد من الأحداث التجريبية للحكم على عودة الجماهير الكبيرة.

ويلعب تشلسي مع مانشستر سيتي في 17 أبريل في المباراة الاولى للدور نصف النهائي، ويلتقي ليستر سيتي مع ساوثمبتون في اليوم التالي في المباراة الثانية.

كما تم تحديد المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة العالم للسنوكر في شيفيلد بين الاحداث التجريبية للحضور الجماهيري، لكن القائمة الكاملة لجميع الأحداث التجريبية لم تُنشر بعد.

وقال داودن لشبكة "بي بي سي": "نريد إعادة أكبر عدد ممكن من الناس بأكبر قدر ممكن من الأمان"، مضيفاً "نريد أن نجعلها بسيطة ومريحة قدر الإمكان للناس. لهذا السبب نجري هذه التجارب الرائدة".

وتابع "الخطة هي النظر إلى عوامل مثل الأنظمة ذات الاتجاه الواحد والتهوية داخل الملعب وكيفية التفاعل من حيث الوصول من وإلى الملعب".

رفض داودن تحديد عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بملعب ويمبلي.

وستسمح الخطوة الثالثة من تخفيف القيود والمقررة في 17 مايو على أقرب تقدير، بفتح الملاعب بسعة تصل إلى 25 في المئة بحد أقصى يصل إلى 10 آلاف متفرج.

وتعتبر الخطة الحالية هي رفع جميع القيود المفروضة على التواصل الاجتماعي، في 21 يونيو المقبل.

ويستضيف ملعب ويمبلي سبع مباريات في نهائيات كأس أوروبا 2020، بما في ذلك الدور نصف النهائي يومي السادس والسابع من يوليو المقبل، والمباراة النهائية في 11 منه.

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