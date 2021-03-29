5 أندية عربية في القائمة العالمية لـ "أعظم 100 شعار".. الصدارة مصرية

اختيرت شعارات خمسة أندية عربية ضمن قائمة "أعظم" 100 شعار للأندية في العالم، بحسب موقع "فور فور تو" المختص في الشؤون الرياضية، والذي ركّز في اختياره على الشعارات القوية بالنظر إلى ما ترمز له من إرث وعراقة.

وفي الوقت الذي حصل فيه نادي ميونخ 1860 الألماني على المركز الأول جاء النادي الأهلي المصري في المركز الخامس عالميا والأول عربياً، والملفت في القائمة أن مواطنه نادي بيراميدز احتل المركز 77 عالميا والثاني عربياً على الرغم من حداثة عهده ولكن شعاره يرمز لمعلم عريق، وجاء الرجاء المغربي وغريمه الوداد البيضاوي في المركزين 78 و96 على التوالي، في حين حل شعار الزمالك المصري، في المركز 99 قبل الأخير في قائمة أفضل شعار لأندية العالم.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني احتل مركزاً متأخراً بين شعارات الأندية بحلوله في المركز 79.

ترتيب الأندية الـ 10 الأوائل عالمياً:

1- ميونخ 1860 الألماني.

2- أبردين الاسكتلندي.

3- ميلان الإيطالي.

4- أياكس أمستردام الهولندي

5- الأهلي المصري

6- أرسنال الإنجليزي وشعاره في الفترة ما بين (1936-1949).

7- باري الإيطالي وشعاره في الفترة ما بين (2011-2013).

8- روما الإيطالي

9- أتالانتا الإيطالي

10- أتالانتا يونايتد الأمريكي

ترتيب الأندية العربية المختارة:

5- الأهلي المصري

77- بيراميدز المصري

78- الرجاء المغربي

96- الوداد المغربي

99- الزمالك المصري.

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