بالفيديو: لحظة إعلان تأهل السودان إلى نهائيات أمم إفريقيا
طار لاعبو المنتخب السوداني فرحاً بعد الفوز على جنوب إفريقيا 2-صفر، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات القارية والتي كفلت لهم التأهل التاسع في تاريخهم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2022.
وسجل هدفي "صقور الجديان" سيف تيري، ومحمد عبد الرحمن يوسف، في الدقيقتين الخامسة و31.
ورفع السودانيون رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني، لينتزعوا بطاقة التأهل للمرة التاسعة في تاريخهم، إلى جانب المنتخب الغاني المتصدر برصيد (13 نقطة)، في حين توقف رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.
🇸🇩 الليلة السودان لن تنام! 🥳#TotalAFCON | @SFASocial | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/L8BYZTA9kF— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021
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