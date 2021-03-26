خطة جديدة في ليفربول.. ومحمد صلاح المقصود

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول يورغن كلوب بأن الجهاز الفني لليفربول سيطبق خطة جديدة ستصب في مصلحة النجم المصري محمد صلاح وتساعده أكثر في أداء وظيفته في الملعب وتمنحه فرصاً أكبر لتسجيل الأهداف.

وقال ليندرز لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي إن الجهاز الفني سيغير مركز اللاعب الإنجليزي ألكسندر تشامبرلين ليشارك في الأدوار الهجومية بشكل أكبر مما سيخدم ظهور محمد صلاح في المباريات ويزيد فرصة تسجيل الأهداف.

وكان محمد صلاح قد عانى في كثير من المباريات من حصوله على الكرات من زميله السنغالي ساديو مانيه، مما يمنحه وجود تشامبرلين في الملعب فرصة أكبر للحصول على الكرات لاسيما أن الأخير سيشكل إسناداً ودعماً لتحركات الفرعون المصري، في وقت كشفت الإحصاءات أن تشامبرلين أكثر لاعب يُمرر لصلاح أثناء وجوده في الملعب.

وكان تشامبرلين قد صنع خمسة أهداف لمحمد صلاح في موسم 2017-2018، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو منذ ذلك الموسم.

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