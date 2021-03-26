تغريدة كاسياس تغضب عشاق ميسي ورونالدو

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق إيكر كاسياس عشاق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بتغريدة مثيرة للجدل موجهة للعملاق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش وصفعه فيها بأنه "الأفضل على الإطلاق".

وتأتي تغريدة كاسياس بعدما جاء قرار استدعاء ابراهيموفيتش للمنتخب السويدي من جديد بعد سنوات لم يكن فيها ضمن القائمة الدولية بسبب تقدمه في السن إذ يبلغ حالياً 39 عاماً.

وقال كاسياس على حسابه الرسمي في "تويتر" مهنئا إبراهيموفيتش بالعودة من جديد: "الأعظم على الإطلاق.. إبراهيموفيتش"، في وقت ينقسم الجمهور منذ أكثر من عقد من الزمن على أسطورتي ميسي (6 كرات ذهبية) ورونالدو (5 كرات) بوصفهما الأفضل في العالم فيما يرى الكثيرون بأن زلاتان مظلوم بولادته في زمن "البرغوث" و"الدون".

وكان ابراهيموفيتش قاد منتخب السويد لتحقيق فوز مهم على جورجيا، الخميس، بتصفيات مونديال 2022 بعدما منح زميله كلايسون تمريرة حاسمة انتهت بالشباك.

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