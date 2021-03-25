شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد قرار ثلاثي

المصدر: وكالات

أكد المدير الفني للمنتخب المصري الاولمبي لكرة القدم شوقي غريب أمس أن "مشاركة نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل قرار ثلاثي". وقال غريب في حديث عبر الهاتف لـ(وكالة فرانس برس): "انضمام محمد صلاح قرار فني مني انا شخصيا، ثم اداري من نادي ليفربول ومديره الفني الالماني يورغن كلوب، ثم نتيجة رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد".

واضاف "انضمام صلاح للمنتخب في الاولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثا عن ميدالية اولمبية ستكون الاولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الاولمبياد".

وحول ما اذا كان هناك تواصل بين المدير الفني واللاعب، قال غريب "انا اعلنت رغبتي وامنيتي في ان يكون صلاح معنا في الاولمبياد، واللاعب لم يعلن رفضه، وهو ما يعنى ان لديه الرغبة في المشاركة معنا". وتابع "اسم صلاح كأحد افضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب الفراعنة الى مكانة اخرى في الاولمبياد"، مشيرا الى ان "وجوده سيفرق معنا كثيرا" مستشهدا بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية اولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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