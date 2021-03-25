محمد صلاح يحمل حقيبة الكرات مع المنتخب المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح، في صورة جديدة أثارت الجدل أثناء تواجده مع المنتخب المصري، الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولكن هذه المرة كان فيها النجم المصري يحمل كرات التدريب الخاصة بالمنتخب المصري بعد التدريبات.

ونشر نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق أحمد شوبير،س الصورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر فيها محمد صلاح، وهو يغادر ملعب التدريب ويحمل على كتفه حقيبة كرات تدريب المنتخب المصري، إضافة إلى حذائه الخاص بالتدريب، وشهدت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية التي أظهرت تواضع اللاعب وهو واحداً من أفضل 5 لاعبين في العالم العامين الماضيين.

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