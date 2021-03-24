5 لاعبين بارزين يغيبون عن الجزائر في تصفيات إفريقيا

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

سيفتقد المنتخب الجزائري خمسة من أبرز لاعبيه في المباراة التي يحل فيها ضيفاً على نظيره زامبيا غداً، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى مطلع 2022. وكشف الاتحاد الجزائري أن رياض محرز، نجم سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وسعيد بن رحمة، مهاجم ويست هام الإنجليزي، وعيسى ماندي، مدافع بيتيس الإسباني، وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، وسفيان فيجولي، لاعب جلطة سراي التركي، سيغيبون رسمياً عن مواجهة زامبيا.

وأوضح الاتحاد في موقعه الرسمي أن اللاعبين الخمسة سيصلون الجزائر الجمعة المقبل، تحسباً لمواجهة بوتسوانا 29 الجاري، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثامنة.

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