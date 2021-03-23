«الوحش» يغيب عن البرتغال

المصدر: بورتو ■ أ.ف.ب

سيغيب مدافع البرتغال المخضرم بيبي الملقب بـ«الوحش» عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعد إصابته في صفوف فريقه بورتو، بحسب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقدّم بيبي (38 عاماً) أداءً بطولياً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الإيطالي، ليضرب موعداً مع تشيلسي الانجليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية.

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