لاعبو الزمالك.. "الداء والدواء" للمنتخب المصري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم حسام البدري استبعاد لاعب الزمالك أحمد الفتوح من قائمة "الفراعنة" بعد تعرضه إلى وعكة صحية إثر ارتفاع درجة حرارته على الرغم من سلبية مسحته لفيروس كورونا.

وذكر الاتحاد المصري على موقعه الرسمي أن البدري قرر الاستعانة بخدمات الظهير الأيسر لنادي الزمالك عبدالله جمعة، لتدعيم صفوف الفراعنة قبل المواجهتين المهمتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي الخميس والإثنين المقبلين.

يذكر أن الفتوح وجمعة يلعبان في المركز نفسه في الزمالك ويضطر المدربون المتعاقبون على تدريب الفريق إلى إراحة أحدهما في المباريات فيما يشرك الآخر وفقاً لحاجة الفريق من المشاركة الهجومية.

ومع إصابة الفتوح والاستعانة بجمعة يكون الزمالك "الداء والدواء" في المنتخب المصري قبل مواجهة كينيا وجزر القمر.

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