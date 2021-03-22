حارس مغربي ينقذ إشبيلية من الهزيمة في وقت قاتل

ياسين بونو يسدد الكرة نحو شباك بلد الوليد محرزاً هدفاً قاتلاً. أ.ف.ب

المصدر:
  • إشبيلية ■ د.ب.أ
التاريخ:

أفلت إشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه 1-1، أول من أمس، في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً تعادل هويسكا مع أوساسونا سلبياً.

وتقدّم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريلانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لأشبيلية في الثواني الأخيرة.

ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز 16، كما ارتفع رصيد اشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

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