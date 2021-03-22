إيهاب جلال يتولى تدريب الإسماعيلي المصري

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعلن نادي الإسماعيلي المتعثر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، عن تعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني للفريق.

وجاء التعاقد مع جلال ليخلف المدرب السابق راجان يوفيتش الذي رحل أخيراً عن الفريق.

ولم يكشف الإسماعيلي عن التفاصيل المالية لعقد مدربه الجديد، الذي رحل بدوره عن تدريب مصر المقاصة قبل أيام قليلة.

و من المقرر أن يبدأ إيهاب جلال نجم الدراويش السابق رحلته مع الإسماعيلي للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، اعتباراً من أمس استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 17 من الدوري.

وتولى جلال تدريب العديد من الأندية، لكن أبرز إنجازاته جاءت من خلال مصر المقاصة، حيث قاده لوصافة الدوري المحلي والتأهل لدوري أبطال إفريقيا عام 2017.

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