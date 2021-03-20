كتف محمد صلاح يخطف الأضواء من مواجهات دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

خطف هداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأضواء كعادته قبل مواجهات مصيرية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن هذه المرة كان بسبب كتف محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة بسبب تدخل قوي من سيراجيو راموس، في مواجهة ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2018.



واصطدم ليفربول مع ريال مدريد في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية ليتكرر اللقاء بين محمد صلاح، ومدافع ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، في حين سيتواجه بطل أوروبا بايرن ميونخ مع سان جرمان، وتشلسي مع بورتو، بينما يتقابل مان سيتي مع دورتموند، ويقام ذهاب ربع النهائي بين 6 و7 أبريل المقبل، والإياب في 13 و14 من الشهر نفسه.



وعقب اعلان نتيجة القرعة خرجت الجماهير المصرية والعالمية بالعديد من التعليقات والصور الساخرة للاعب محمد صلاح، والإسباني راموس، منها ما هو في صالح اللاعب المصري في دعوة للرد على اللاعب الإسباني، وهناك من حذر محمد صلاح، من المواجهة المتجددة مع اللاعب الإسباني.



الأمر لم يكون لدى الجمهور فقط، بل خرج عدد نجوم كرة القدم وعلى رأسهم البرازيلي روبرتو كارلوس، الذي أكد في لقاء تلفزيوني أن محمد صلاح، لن يقترب من راموس، في إشارة للحادثة الشهيرة التي كادت أن تكلف اللاعب المصري الغياب عن بطولة كأس العالم روسيا 2018.

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